Шахраї викрали документи жінки та продали її будинок і землю у Пущі Водиці вартістю ₴7,3 млн.

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох учасників злочинної групи, які шляхом шахрайства продали будинок та землю киянки (ч.4 ст.190 КК України).

Так, зловмисники познайомились із самотньою жінкою, що мешкала одна в Пущі Водиці. Їй належав будинок площею 144 м.кв та земельна ділянка площею 0,1000 га по вулиці Миколи Юнкерова.

Шахраї викрали документи жінки та в подальшому переклеїли в її паспорт фото іншої жінки, яка погодилась взяти участь у шахрайстві за 100 доларів США. Надалі вона, видаючи себе за власницю будинку та землі, оформила довіреність на представництво її інтересів на іншу людину.

Згодом за допомогою довіреності будинок та землю продали новому власнику. Вартість незаконного проданого майна жінки складає 7,3 млн гривень. Таким чином їй завдано збитків на таку суму.

Наразі майно повернуто законній власниці у порядку цивільного судочинства.

Київська міська прокуратура