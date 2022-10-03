Шахраї вже обіцяють українцям по 7 тисяч гривень «з активів РФ»

Проте в Україні не існує жодного закону чи іншого нормативного акта, який дозволяє українцям отримати компенсацію із російських конфіскованих активів.

В Україні розкрито нову шахрайську схему. Аферисти наживаються на українцях, пропонуючи їм отримати по 7 тисяч гривень нібито “з конфіскованих активів РФ”. Проте довірливі люди лише втрачають власні кошти.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Так, у Facebook з’явилося багато фейкових спільнот, у яких шахраї поширюють інформацію про те, що “кожен українець може отримати від 7 000 гривень” із начебто конфіскованих активів РФ.

“Зокрема, спільнота “Info Plus” поширила рекламний допис із текстом “підписано Закон, який дозволяє всім українцям отримати компенсацію із конфіскованих активів РФ. Для отримання виплати необхідно пройти за посиланням”. Вказане посилання веде на сайт “Єдиний Компенсаційний Центр”, на якому для “отримання виплати” необхідно “пройти процедури оформлення”. Зокрема, серед таких “процедур” є і необхідність вказання даних банківської картки для “сплати комісійного збору”, який шахраї обіцяють повернути за добу”, – повідомили у ЦПД.

Проте гроші ніхто не поверне. Так шахраї наживаються на довірливих українцях. У ЦПД зазначили, що в Україні не існує жодного закону чи іншого нормативного акта, який дозволяє українцям отримати компенсацію із російських конфіскованих активів.

Саме тому потрібно не довіряти анонімним джерелам, що вимагають персональних даних чи банківських реквізитів. // УНІАН