Шахраї заблокували сім-картку тернополянина та викрали з банківського рахунку понад ₴30 тисяч

Телефонні шахраї з різних номерів телефонували до жителя Тернополя, заблокувавши його фінансовий номер. Коли чоловік прийшов до оператора та в банк, то з’ясувалося – з його картки вкрали понад 30 тисяч гривень.

За словами потерпілого, спочатку йому зателефонував невідомий, який представився представником оператора зв’язку та повідомив про проблеми з його сім-карткою. Пізніше до чоловіка телефонували ще з різних номерів, а за деякий час його SIM-картка перестала працювати.

Поліцейські встановили, що шахраї заблокували та перевипустили фінансовий номер потерпілого та зняли гроші через банківський мобільний додаток.

Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття шахрайства.

Щоб убезпечити себе від аферистів, необхідно «прив’язати» фінансовий номер телефону до своїх паспортних даних або перейти на контракт з мобільним оператором. Відключити послугу віддаленої заміни сім-карти у свого мобільного оператора.

Проявляйте пильність при розмові з телефонними незнайомцями. У разі підозри шахрайських дій, одразу блокуйте банківську картку та телефонуйте на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області