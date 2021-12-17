Шахраюватого зятя голови селищної ради під Києвом взяли під варту з 14 мільйонами застави

Печерський суд Києва помістив до слідчого ізолятора підозрюваного у шахрайському заволодінні 300 тисячами доларів.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 26 листопада.

За версією слідства, у жовтні цього року селищний голова Гостомеля, його зять і ще один співучасник та невстановлені на даний час особи вирішили обманом заволодіти 600 тисячами доларів.

Гроші сплачувались за передачу у приватну власність земельних ділянок державного лісового фонду площею 1,2 га під будівництво торговельного центру.

Ділянки не належали до юрисдикції селищної ради ради, знаходились за межами населеного пункту, у лісосмузі на відрізку між закладом громадського харчування «Зима Бар» і зупинкою громадського транспорту.

Згідно з планом, охочий приватизувати ділянки мав підшукати 8 осіб, які напишуть по дві заяви на отримання земельних ділянок. Одна заява буде спрямована на адресу Гостомельської селищної ради, друга — на Держлісагентство, після чого Держлісагентство готує документи на передачу земельних ділянок на баланс Гостомельської ОТГ. Потім мала би відбутися перша сесія Гостомельської селищної ради, на якій депутати дають дозвіл на розробку землевпорядної документації. На другій сесії надається право власності на земельні ділянки.

Співучасник цієї оборудки запропонував бажаючому купити ділянки зустрітися із селищним головою та його зятем. Чоловік пояснив, що без зятя посадовця не вирішується жодне питання, у тому числі, щодо виділення земель, бо він має статус так званого «смотрящого» у межах Гостомельської ОТГ.

Співрозмовник розповів, що гроші корупційного походження селищний голова нібито отримує безпосередньо саме через свого зятя. Водночас цей чоловік пропонував купити ще 20 гектарів землі за тією ж схемою, хизувався зв’язками в державних органах і правоохоронних структурах.

25 листопада о 14 годині 30 хвилин у приміщенні Управління житлово-комунального господарства, інфраструктури та безпеки ОТГ Гостомельської селищної ради під час передачі 290 тисяч доларів затримали чоловіка, який вважається спільником голови Гостомеля і його зятя. Ще 10 тисяч додарів було передано на десять днів раніше.

26 листопада близько 1 години ночі повідомлення про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах вручили зятю голови селищної ради.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Родич посадовця під час обрання запобіжного заходу свою вину не визнав.

Суд помістив чоловіка під варту, передбачивши можливість звільнитися під заставу в 14 мільйонів гривень. Суд пояснив, що з огляду на майновий стан підозрюваного, ця сума не є для нього завідомо непомірною.

Ще одному фігуранту цієї справи суд визначив альтернативу застави в 3 мільйони гривень.

Державне бюро розслідувань повідомило, що 26 листопада затримало селищного голову Гостомеля за підозрою в 20 тисяч доларів хабара іншій справі. За цю винагороду посадовець начебто обіцяв організувати погодження продажу землі депутатами на сесії ОТГ.

Земельна ділянка знаходилася в оренді Міністерства оборони України, тому голова селищної ради залучив до схеми посадовця Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони, який за додаткові 20 тис. доларів США мав підписати відповідні документи.

ДБР також повідомило про підозру в одержанні неправомірної вигоди помічнику голови Гостомельської селищної ради та посадовцю Міноборони. Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

На своєму сайті ДБР також оприлюднило деякі фото коштовностей, вилучених, імовірно в посадовця або його зятя.