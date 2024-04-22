Шантажист, який замовними мітингами вимагав у чиновниці Мінекології 100 тисяч доларів, пішов на угоду

Соломʼянський районний суд міста Києва затвердив угоду в справі про вимагання.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 16 квітня.

У березні 2019 року підприємець із Вінницької області змовився з іще одною особою щодо вимагання коштів у виконуючої обовʼязки Державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів України.

Обвинувачений зателефонував чиновниці, назвався представником Адміністрації Президента України і призначив їй зустріч біля приміщення Мінекології.

Під час зустрічі спільник обвинуваченого передав жінці аркуш паперу, на якому було надруковано, що в співрозмовника є документи, які підтверджують факти корупційних злочинів чиновниці, які можуть бути направлені до правоохоронних органів. Водночас потерпілій передавався клаптик паперу із рукописним текстом «100 000 $».

Через кілька днів цей чоловік знову зустрівся із потерпілою і повторив вимогу 100 тисяч доларів, погрожуючи службовими неприємностями, кримінальним переслідуванням правоохоронних органів та висвітленням у ЗМІ нібито скоєних нею корупційних злочини.

Оскільки чиновниця зволікала із передачею коштів, то обвинувачений, залучивши представників ГО «Стоп корупції», які не знали про його злочинні наміри, організував «замовні» мітинги біля приміщення Міністерства екології та природних ресурсів 19 і 25 квітня, а також 22 травня 2019 року, під час яких вимагали відсторонити потерпілу від посади виконуючої обовʼязків Державного секретаря Міністерства екології.

Крім того, обвинувачений писав і дзвонив із погрозами потерпілій у WhatsApp.

Зловмисники вигадали варіанти передачі коштів: за кордоном і шляхом написання боргової розписки. Але, зрештою, 28 травня 2019-го гроші готівкою отримав спільник обвинуваченого і одразу був затриманий. Обвинувачений у цей час чекав поблизу в машині і, побачивши правоохоронців, намагався тікати, але був затриманий.

Справу за обвинуваченням двох вимагальників передали до суду ще в 2020 році. Однак у листопаді 2023-го один із них уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

За текстом угоди, чоловік активно сприяє розкриттю злочину, частково відшкодував потерпілій завдану моральну шкоду і зобовʼязується давати правдиві показання стосовно іншого обвинуваченого.

Суд призначив узгоджене сторонами покарання — 5 років позбавлення волі умовно зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки.

Чоловік, якому винесли вирок, родом із Вінницької області і зареєстрований у цьому регіоні як підприємець.

Поліція у 2019-му після затримання повідомляла таке:

«До злочинних дій причетні двоє осіб — 41 та 45-річні мешканці Львова. Аферисти пересувалися на автомобілі еліт-класу і представлялись співробітниками спеціалізованих правоохоронних органів. Крім того, отримано докази причетності до дій львів’ян — колишнього начальника управління персоналом структури, в якій наразі працює заявник, та кількох членів однієї з громадських організацій, яка «спеціалізується» на замовних протестних акціях, з метою психологічного тиску на потрібний «об’єкт».