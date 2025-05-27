Шеф-кухар піцерії зізнався, що вбив чоловіка, а потім приготував його рештки

У Франції шеф-кухар піцерії зізнався, що вбив чоловіка під час невдалого пограбування, а потім розчленував тіло і зварив його частини в каструлі з овочами, щоб замести сліди.

Джерело: The New York Post.

69-річний Філіп Шнайдер і його партнерка, 45-річна Наталі Кабубассі, перебувають під судом за звинуваченням у вбивстві 60-річного Жоржа Мейхлера, який зник у 2023 році.

Шнайдер, колишній м’ясник, заявив поліції, що він і його партнерка вбили Мейхлера під час невдалого проникнення в будинок жертви глибоко в лісі у французькому селі Браск. Обвинувачуваний розповів слідчому судді, що вони зв’язали Майхлера і заткнули йому рот кляпом, а після обшуку його будинку повернулися і знайшли його мертвим від задухи.

Щоб приховати інцидент, шеф-кухар піци розчленував тіло жертви, спалив його голову, руки і ноги, а шматки розкидав по всій місцевості і всередині фургона Майхлера, на якому вони втекли.

Шнайдер також сказав, що намагався приготувати частини тіла Майхлера в каструлі з овочами відповідно до релігійного ритуалу, про який він дізнався в Непалі, і щоб приховати запах.

25-річний могильник, якого вважають спільником, сказав, що Шнайдер наказав йому варити м’ясо, поки воно “не відпаде від кістки”, і говорити всім, хто ставитиме питання, що це “їжа для собаки”.

Поліція знайшла Шнайдера і Кабубасі у викраденому фургоні Майхлера через кілька днів. Шнайдер наполягав на тому, що вбитий позичив їм транспортний засіб, але поліція швидко виявила останки зниклого чоловіка і кров на задньому сидінні.

Кухар наполягав на тому, що на момент вбивства він був залежний від алкоголю і канабісу, що і підштовхнуло його до спроби пограбування. Його партнерка продовжує стверджувати, що вона не причетна до вбивства.

“Версія Філіпа Шнайдера полягає в тому, що в той час він жив життям, пов’язаним з алкоголем, наркотиками, а потім у нього з’явилася абсолютно божевільна ідея пограбувати свого сусіда. Він затикає йому рота. Все йде погано, він помирає… Він зробив серйозну помилку. Після цього він продовжував занурюватися в абсурд і жах, тому що той факт, що він розрізав цей труп, буде їм дорого коштувати”, – заявив адвокат обвинуваченого Люк Абраткевич. // Букви