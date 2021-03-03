Схема махінацій при проведенні лабораторних досліджень призвела до ухилення від податків та мінімізації доходів майже на ₴4 млн. 

Співробітниками Головного управління ДФС у Харківській області виявлено на території Харківської області підприємство, яке протягом 2019 — 2020 років, користуючись у власних інтересах гострою та небезпечною ситуацією щодо масового захворювання населення на Covid-19, приховувало реальні доходи від діяльності з надання послуг по відбору та проведенню лабораторних досліджень для громадян, в тому числі тестування Covid-19 та іншої медичної практики населенню.

Так, підприємство здійснювало надання послуг, переважно, за готівкові кошти без фактичного відображення їх у бухгалтерському та податковому обліку, чим грубо порушувало податкове законодавство України та в такий спосіб ухилялось від сплати податків.

В ході слідчих дій, правоохоронці виявили та вилучили документацію підприємства, що підтверджує факт риховування реальних обсягів підприємницької діяльності та близько 4 млн гривень необлікованих готівкових коштів, що свідчить про протиправну діяльність підприємства.

ДФС у Харківській області