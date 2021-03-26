Шестеро осіб постануть перед судом за організацію масштабного центру мінімізації платежів

Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 5 осіб за фактом підроблення документів, які подаються для державної реєстрації підприємств (ч. 2 ст. 205-1 КК України) та організатора групи за фактом підробки документів на переказ та підроблення документів, які подаються для державної реєстрації підприємств (ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1 КК України).

За даними слідства, група з 6 осіб здійснювала незаконну діяльність з надання послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків. Зазначені особи підроблювали документи, які в подальшому подавались для створення низки підприємств, реквізити яких використовувались у схемах з вчинення безтоварних операцій. Таким чином, грошові кошти переводились з безготівкової форми в готівкову.

Крім того, організатор групи підробив близько 25 тисяч платіжних доручень на загальну суму майже 300 млн грн про переказ грошових коштів за нібито проведені операції від імені підприємств, зареєстрованих ним на «підставних» осіб.

Досудове розслідування проводилось слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники управління протидії економічним правопорушенням Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області.

Санкція ч. 2 ст. 205-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Санкція ч. 2 ст. 200 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури