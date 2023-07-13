Шестеро працівників Старобільського СІЗО підозрюються у державній зраді

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру у державній зраді шістьом працівникам державної установи «Старобільський слідчий ізолятор» (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного російського вторгнення правоохоронці не виконали розпорядження керівництва щодо виїзду на підконтрольну Україні територію.

Вони залишились на окупованій території регіону та перейшли на бік ворога. Підозрювані добровільно вступили до так званого «Старобільського слідчого ізолятора увп мвс лнр».

Фігуранти присягнули на вірність країні-агресору та отримали для несення «служби» вогнепальну зброю.

Під час «служби» вони беззаперечно виконують злочинні накази та розпорядження окупаційної влади.

Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у розшук та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За держзраду всім особам загрожує 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури