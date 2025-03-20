Шестикласника з Кременця намагалися завербувати ворожі спецслужби: школяр повідомив про це інспектора СОБ

Якісно проведена профілактична робота, як одна із складових діяльності поліції, приносить результат. Кременецький школяр, котрий почув про факти вербування українських дітей, розповів поліцейським, що йому невідомі особи теж пропонували заробити гроші.

До інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції підійшов учень шостого класу і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення у соціальній мережі Telegram від невідомого акаунту із пропозицією підробітку шляхом підпалу об’єктів критичної інфраструктури та правоохоронних будівель. Хлопчикові був надісланий відеозапис, у якому демонструвалися способи заробітку та посилання на телеграм-канал для реєстрації.

Дитина не спокусилася на обіцяні гроші, а повідомила про цей факт офіцера служби освітньої безпеки. Поліцейські поспілкувалися з школярем та подякували за позицію, а також поінформували про випадок співробітників управління СБУ.

Поліцейські вкотре застерігають – ми маємо протидіяти російським спецслужбам, аби вберегти наших дітей. Якщо вам стали відомі спроби чи факти вербування ворожими спецслужбами, якщо вас намагаються втягнути у злочинну діяльність, негайно повідомте у поліцію, або скористайтесь чатботом: «Спали» ФСБшника».

Допоможіть правоохоронним органам у боротьбі ворожими спецслужбами.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області