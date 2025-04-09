Ще 10 каналів незаконного перетину кордону заблокували оперативники ДСР

Сума за «трансфер» та логістичні маршрути коливалися від 2 300 до 16 000 доларів. Організаторам схем оголошені підозри, а на їх «клієнтів» складені адміністративні протоколи.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами продовжують заходи з викриття осіб, причетних до організації нелегальних каналів перетину кордону чоловіками мобілізаційного віку. З початку квітня правоохоронці вже заблокували 10 таких каналів. До їх функціонування причетні мешканці Запорізької, Закарпатської, Одеської, Чернівецької, Вінницької та Львівської областей.

Ділки пропонували охочим організувати їх виїзд за кордон: оформити фіктивні медичні документи з подальшим виключенням з військового обліку, логістичні маршрути так званою зеленкою поза офіційними пунктами пропуску, трансфер у схованках. Залежно від обраного маршруту, кількості «клієнтів» та можливих ризиків, вартість злочинних послуг коливалася від 2 300 до 16 000 доларів з людини.

Так, до прикладу, в Запорізькій області чоловік обіцяв за 15 000 доларів допомогти з оформленням медичної документації щодо наявності фіктивної інвалідності, а в Закарпатській за 25 000 доларів обіцяли прокласти безпечний маршрут для трьох «клієнтів» лісосмугою, оминаючи контрольні пункти пропуску.

Але більш винахідливими виявилися ділки із Львівської області. Вони переобладнали мікроавтобус, зробивши у ньому схованку. Власне й там перевозили громадян, а за місце брали від 12 000 до 16 000 доларів. У пункті пропуску «Шегині» правоохоронці зупинили мікроавтобус, у прихованій конструкції якого виявили трьох осіб, які намагалися уникнути контролю на кордоні.

Загалом поліцейські спільно з прикордонниками та прокурорами заблокували 10 нелегальних схем, а їх організаторам оголосили підозри за статтею 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Окрім того, стосовно «клієнтів» були складені адміністративні протоколи за ст. 202 (Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду – виїзду) та ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) кодексу України про адміністративні правопорушення.

За результатами проведених заходів також вилучили гроші у різній валюті на загальну суму понад 800 000 гривень, рації, навігатори тощо.

Заходи з викриття проводилися оперативниками управління стратегічних розслідувань в областях спільно зі слідчими підрозділами обласних управлінь поліції, підрозділами Державної прикордонної служби, окружних та обласних прокуратур, а також прокуратур у сфері оборони.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України