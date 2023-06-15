Ще 10 років ув’язнення отримав рецидивіст, який спільно з рашистами грабував односельців під час окупації Харківщини

Доказова база, зібрана Службою безпеки України, дозволила притягнути до відповідальності ще одного пособника російських окупантів, який співпрацював з ворогом у Харківській області.

Зловмисником виявився 62-річний мешканець селища Новий Бурлук, який раніше неодноразово відбував покарання за тяжкі злочини.

У період окупації населеного пункту він погодився стати «помічником» російського коменданта і допомагав рашистам мародерити будівлі місцевих жителів.

Співробітники СБУ затримали його у вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Чугуївського району.

За матеріалами української спецслужби, суд призначив зловмиснику 10 років тюрми.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення він добровільно запропонував власний будинок для «розквартирування» загарбників і складування їхньої зброї та боєприпасів.

Також орієнтував окупантів на місцевості і «наводив» їх на помешкання односельців для пограбування.

Потім рашисти разом із колаборантом вдиралися до будинків людей і, погрожуючи зброєю, забирали гроші, автомобілі, побутову техніку та інше приватне майно.

У разі спротиву – погрожували потерпілим та їхнім родичам фізичною розправою «на місці» або ув’язненням до місцевої російської катівні.

Окупанти дозволили фігуранту забирати собі частину награбованих речей та вільно пересуватися в окупованому на той час районі.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України