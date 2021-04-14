Ще 12 років за ґратами проведе колишній в’язень, який позбавив життя 88-річного чоловіка та жорстоко побив його дружину

Вироком Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу 37-річного мешканця Херсонської області визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.115 та ч.4 ст.187 КК України (умисне вбивство, розбій).

Так, раніше неодноразово судимий громадянин, після звільнення з місць позбавлення волі, належних висновків не зробив, на шлях виправлення не став та заради легкої наживи разом з приятелем вирішив скоїти розбійний напад на подружжя похилого віку, яке проживало в с. Українка Апостолівського району.

Зловмисники проникли до будинку 88-річного господаря та його 85-річної дружини, нанесли потерпілим численні удари по тілу ногами та балонним ключем, після чого заволоділи їх двома мобільними телефонами та грошовими коштами у сумі трохи більше 200 гривень.

Від одержаних травм чоловік помер, а його дружині спричинено ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Свою вину зловмисники визнали повністю. Обвинувачення підтримувалось Нікопольською місцевою прокуратурою.

Суд призначив одному з них покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Кримінальне провадження відносно іншого підсудного закрито у зв’язку зі смертю останнього.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури