Ще 13 років в’язниці отримав вбивця зі стажем, який під час сварки зарізав знайомого

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 44-річному чоловіку, який вчинив вбивство.

Прокурором у суді доведено, що уродженець Луганської області, який нещодавно звільнився з в’язниці, де відбув покарання за вбивство, під час сварки схопив ніж та вдарив ним знайомого. Внаслідок удару ножем в груди 38-річний чоловік помер на місці. Після цього обвинувачений викрав два мобільні телефони вбитого та втік.

Судом обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві та грабежі, вчиненому в період воєнного стану (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України, ч. 4 ст. 186 КК України) та засуджено до тринадцяти років позбавлення волі.

Пресслужба Київської міської прокуратури