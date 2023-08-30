Ще 7 років відсидить рецидивіст за зґвалтування та пограбування мешканки Житомира, з якою познайомилися в інтернеті

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Житомирської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у погрозі вбивством,

зґвалтуванні та розбої (ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 187 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що низку тяжких злочинів у листопаді 2020 року скоїв 36-річний житомирянин, раніше судимий, у тому числі за вбивство.

Обвинувачений познайомився з потерпілою в інтернеті – жінка розмістила оголошення про надання у своєму помешканні послуги з масажу.

Зловмисник, прийшовши увечері, близько 20.00 год, черговий раз нібито на масаж, пригрозив жінці ножем, застосував фізичне насильство і зґвалтував її.

Потерпіла чинила опір, намагаючись захиститися від нападника, розпилила газовий балончик. Розізлившись на такі дії, він скоїв ще й розбійний напад,

заволодівши майном потерпілої: сумочкою з грошима, мобільним телефоном, паспортом, банківськими картками та ключами від квартири.

З дня затримання і дотепер обвинувачений перебуває під вартою.

Вирок не набув чинності та може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Житомирська окружна прокуратура