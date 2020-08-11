Ще 7 років за ґратами проведе раніше судимий за незаконне поводження з боєприпасами, крадіжки та угон

Вироком Кремінського районного суду Луганської області мешканця міста Рубіжне визнано винним та засуджено до 7 років позбавлення волі за фактами носіння, зберігання та придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу, незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненого повторно, а також вчинення низки крадіжок з проникненням до іншого приміщення та сховища (ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що у серпні 2019 року на території Кремінського району раніше судимий чоловік незаконно придбав, носив та зберігав набої у кількості 79 шт. та бойову ручну осколкову гранату РГН.

Крім того, упродовж лютого-березня поточного року у нічний час доби зловмисник, таємно проникнувши до магазину, викрав продукти харчування й спиртні напої, а також здійснив низку крадіжок майна з автомобілів та незаконно заволодів транспортним засобом (мотоциклом). Злочини обвинувачений вчинив у період іспитового строку за попереднім вироком суду.

Процесуальним керівником Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області повністю доведено вину обвинуваченого у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.

Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

Прес-служба прокуратури Луганської області