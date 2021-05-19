Ще 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав рецидивіст за крадіжки та розбійний напад

За підтримання публічного обвинувачення Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова Московський районний суд м. Харкова визнав винним 29-річного чоловіка за фактом крадіжок та розбійного нападу (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 187 КК України).

Як розповів керівник Салтівської окружної прокуратури Руслан Скуратович, в ході досудового розслідування встановлено, що 29-річний чоловік, який раніше був неодноразово засуджений за вчинення злочинів проти власності, відбував покарання у місцях позбавлення волі та знову вчинив низку злочинів.

Так, зловмисник впродовж грудня 2018 року на території ринку «Барабашова» вчинив н6изку крадіжок чужого майна громадян.

Крім того, наприкінці грудня 2018 року в вечірній час поблизу ринку зловмисник зустрів 49-річну жінку та вирішив заволодіти її сумкою, проте зазнав активного опору з боку потерпілої. Тоді він, погрожуючи вбивством, спричинив жінці тілесні ушкодження та вирвав сумку.

У результаті нападу зловмисник заволодів жіночою сумкою потерпілої з особистим майном майже на 3000 грн.

Вироком Московського районного суду м. Харкова від 11.05.2021 особу визнано винною за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 187 КК України та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Довідково: Вирок суду на даний час не набув чинності, триває строк апеляційного оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури