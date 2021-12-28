Ще 8 років за ґратами проведе колишній в’язень, який побив до смерті 70-річну матір

За публічного обвинувачення Слобожанської окружної прокуратури раніше судимого громадянина визнано винним в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої (ч.2 ст.121 КК України). Царичанський районний суд призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

За даними слідства, у липні 2021 року під час раптово виниклої сварки обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння наніс 70-річній матері не менше 17 ударів кулаками по голові та тілу.

Від одержаних травм жінка померла.

Вину підсудний визнав повністю.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури