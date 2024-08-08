Ще чотирьох «начальниць» з Луганщини судитимуть за співпрацю з окупаційними органами влади

Прокурори органів прокуратури Луганської області скерували до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох місцевих мешканок.

Їм інкриміновано добровільне обрання до незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що серед обвинувачених – колишні держслужбовиці зі Старобільська та Сватового, які після повномасштабного російського вторгнення добровільно пішли на співпрацю з ворогом.

Навесні 2022 року перша стала «начальником відділу державної реєстрації актів цивільного стану Новопсковського районного управління юстиції мін’юсту рф по лнр», інша ‒ стала керувати «відділом персоніфікованого обліку взаємодії із застрахованими особами та обліку платежів страховиків» в «управлінні пенсійного фонду лнр у Сватівському районі».

Ще двоє фігуранток очолили «сектор призначення соціальних виплат управління праці та соціального захисту населення адміністрації Біловодського району лнр» та «відділ із забезпечення життєдіяльності с. Вишневе Старобільського району лнр».

На займаних посадах жінки сприяють легалізації окупаційного режиму в незаконно створених органах так званої «лнр» та приймають рішення щодо питань місцевого значення.

Наразі особи оголошені в розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(За матеріалами Старобільської та Сватівської окружних прокуратур)