Ще двох закарпатців викрили на незаконному переправленні групи військовозобов’язаних до Румунії

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури двом жителям Виноградова повідомлено про підозру у незаконному переправленні групи військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрювані розробили протиправний механізм переправлення осіб через державний кордон України. Для його реалізації підшукали чотирьох «клієнтів», які за порадами закарпатців повинні були незаконно дістатися Румунії.

Чоловіків забрали з готелю в Ужгороді та відвезли на територію Берегівщини. Частину дороги до населеного пункту, звідки повинна була розпочатися їх «мандрівка» до ЄС, громадяни подолали на надувному човні по р. Тиса, аби непомітно обійти стаціонарні контрольні пости.

Цими вихідними підозрюваних у незаконному переправленні чоловіків правоохоронці викрили та затримали в с. Холмовець Берегівського району. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Викриття правопорушення прокурорами здійснено спільно зі слідчими Ужгородського райуправління поліції, оперативниками відділу міграційної поліції ГУ Нацполіції Закарпаття та Чопського прикордонного загону.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури