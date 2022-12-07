Ще двоє підрядників відповідатимуть за привласнення понад мільйона бюджетних коштів під час реконструкції ліцею на Житомирщині

5 грудня правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо двох житомирян, які почергово були керівниками підрядної організації, що проводила реконструкцію одного з ліцеїв у Житомирському районі. Встановлено, що через їх зловживання службовим становищем та службову недбалість державі було завдано збитків на суму понад 1,1 млн гривень.

Нагадаємо, раніше двом посадовцям державних органів влади слідчі оголосили про підозри у службовій недбалості, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

4 листопада, після проведення всіх необхідних процесуальних дій, обвинувальний акт відносно службових осіб направлено до суду.

Ще за кілька місяців до цього керівникові будівельної компанії було оголошено підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) та службовому підробленні, тобто видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Однак під час досудового розслідування було встановлено, що у період проведення реконструкції навчального закладу керівник підрядної організації змінювався кілька разів. А відтак матеріали щодо ще двох очільників будівельної компанії були виділені в окреме провадження, оскільки ці особи перебували за межами України.

Після їх повернення слідчі оголосили 46-річній жінці та 49-річному чоловікові про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 ККУ) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ).

Досудове розслідування здійснювали детективи Слідчого управління ГУНП в Житомирській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ регіону та процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що в офіційних документах про будівельні роботи з реконструкції навчального закладу у Житомирському районі було завищено ціни на витрачені та використані матеріали. Загалом неправдиві відомості щодо обсягів та вартості склали понад 1,12 мільйона гривень.

Ці кошти були спрямовані на рахунок підприємства з Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Ними керівники підприємства розпорядилися на власний розсуд.

Керівникам будівельного підприємства загрожує обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області