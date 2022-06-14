Ще один росіянин підозрюється у пограбуванні і знущанні над мирною жителькою Чернігівщини (фото)

Прокурор Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області повідомив підозру військовослужбовцю РФ Анвару Ірісханову в жорстокому поводженні з цивільним населенням і порушенням законів та звичаїв війни.

Про це йдеться у тексті підозри.

Ірісханов — уродженець міста Хасавьюрт, РФ, служить у військовій частині 12128 з дислокацією в селі Тоцьке-4 Оренбургської області, РФ.

28 березня 2022 року, близько 9 ранку, Ірісханов та група наразі неідентифікованих росіських солдатів перебували в селі Старий Биків, на Чернігівщині. Вони прийшли до приватного господарства, де перебувало подружжя господарів та їх сусідка. Ірісханов направив автомат на мирних мешканців, змусив підійти до стіни, стати на коліна і підняти руки за голову. Погрожуючи розстрілом, Ірісханов відібрав у господині два мобільних телефони, системний блок, 100 тисяч гривень і 3 тисячі доларів.

У подальшому жінці зв’язали руки за спиною скотчем і заклеїли очі, обмотавши скотч довкола голови. Громадянку посадили в броньований автомобіль і повезли в невідомому напрямку, де допитували з приводу розташування Збройних сил України, звинувачували в шпигунстві на користь ЗСУ.

Не почувши нічого цікавого, росіяни відвезли жінку назад у село та, не розв’язуючи, не знімаючи скотчу, помістили її в погреб однією з хат, де утримували наступні два дні, без належних санітарних і температурних умов, на забезпечуючи їжею та водою. При цьому на потерпілу постійно психологічно тиснули, погрожуючи фізичним і сексуальним насильством.

Отже, Ірісханов як військовослужбовець пограбував цивільних, привласнив їх майно без воєнної необхідності, крім того, застосував фізичний і моральний примус до мирної жительки з метою отримання інформації. Такими діями Ірісханов порушив вимоги ст.ст. 31-33, 147 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року. // Судовий репортер