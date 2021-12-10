Ще один так званий «смотрящий» за виправною установою Запоріжжя отримав підозру за поширення злочинного впливу

Кримінальному «авторитетові» може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Нагадаємо, кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі» набула чинності в Україні з червня минулого року, після ухвалення відповідних змін у законодавство. З цього часу у поліцейських з’явився потужний інструмент, за допомогою якого стало можливим ефективно протидіяти такими особам, а відтак притягати їх до кримінальної відповідальності.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції задокументували протиправну діяльність особи, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу. Як встановили поліцейські, чоловік 1996 року народження, маючи зв’язки та підтримку з боку представників криміналітету, отримав так званий статус «смотрящого» за виправною колонією, а відтак почав призначати своїх помічників. Через останніх він контролював дотримання «злодійських» традицій та змушував утриманців брати участь в азартних іграх. У разі невиконання вимог — здійснювали психологічний та фізичний тиск на засуджених.

Крім того, «смотрящий» особисто координував і сприяв незаконним каналам надходження до колонії заборонених речовин, займався збором та розподілом коштів із так званого «общаку». Також виступав у ролі «третейського судді», вирішуючи спірні питання між засудженими.

Оперативники та слідчі зібрали обґрунтовані докази, які стали підставою для повідомлення так званому «смотрящому» підозри у встановленні та поширенні злочинного впливу у місцях позбавлення волі – ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Тепер «кримінальному авторитетові» може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Запорізька обласна прокуратура. Заходи з викриття та документування проводилися за участю співробітників виправної установи.

Національна поліція України