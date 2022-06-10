Ще одному киянину повідомлено про підозру через виправдовування збройної агресії рф проти України

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 40-річному мешканцю столиці за фактом поширення матеріалів, у яких містилося виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії російської федерації проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний після початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф на територію України, усвідомлюючи протиправний характер власних дій, зареєстрував у забороненій в Україні соціальній мережі «одноклассники» обліковий запис (акаунт) з метою розміщення та поширення матеріалів проросійського спрямування.

Так, у період з лютого по квітень поточного року підозрюваний розміщав та репостив на своєму акаунті публікації, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію рф проти нашої країни, а також глорифікували її учасників.

Зазначені публікації були доступні для необмеженого кола користувачів вищевказаної соціальної мережі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура