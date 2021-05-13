Ще одному поліцейському повідомлено про підозру у приховуванні тяжкого злочину

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру капітану поліції за фактом приховування тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Олександр Цимбалістенко, досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2020 року в Харкові, у Лосівському провулку, група осіб здійснила розбійний напад на чоловіка. Зловмисники завдали потерпілому тілесні ушкодження та пограбували.

Того ж дня потерпілого доставлено до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова Харківської міської ради. Поліцейський, який на той час обіймав посаду оперуповноваженого Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області, опитав потерпілого без письмової фіксації. «Борючись» за гарні показники та бажаючи приховати злочин, передбачений ч. 2 ст. 187 КК України, оперуповноважений наполягав на тому, що осіб, які вчинили злочин, поліція не знайде, а потерпілий нібито отримав тілесні ушкодження з власної необережності, грошові кошти загубив сам та претензій до будь-кого не має. Врешті-решт, поліцейський вмовив потерпілого не писати заяву про вчинення злочину.

Зазначене кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 187 КК України було зареєстровано в ЄРДР та розслідувано лише за втручання обласної прокуратури під час розслідування фактів укриття злочинів від обліку.

12 травня 2021 року вказаному оперуповноваженому повідомлено про підозру за фактом приховування тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 КК України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до трьох місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: 5 лютого 2021 року двом оперуповноваженим одного із секторів Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області повідомлено про підозру у вчиненні аналогічних кримінальних правопорушень — приховування тяжких злочинів (ч. 1 ст. 396 КК України).

Пресслужба Харківської обласної прокуратури