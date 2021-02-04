Ще одному столичному поліцейському повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому співробітнику одного з районних управлінь поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за фактом незаконного позбавленні волі людини, а також цивільній особі за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало великої матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 146 та ч. 3 ст. 289 КК України).

Згідно матеріалів слідства, підозрюваний правоохоронець, діючи за попередньою змовою зі ще трьома співробітниками поліції, не маючи жодних законних підстав незаконно позбавили волі 50-річного чоловіка, який продавав свій автомобіль.

Протиправно утримуючи чоловіка, правоохоронці вимагали від нього 10 тис. доларів США за не притягнення до відповідальності за нібито спробу продажу викраденого автомобіля.

Отримавши від потерпілого частину «викупу» в розмірі 2 тис. євро правоохоронці відпустили його.

Згодом один із вказаних працівників поліції залучив знайомого громадянина з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, який потерпілий надав для огляду під час продажу. Однак, вказані дії було вчасно викрито під час спроби транспортування автомобіля до сховку.

За результатом проведених слідчих дій вдалося повідомити про підозру четвертому правоохоронцю та цивільній особі, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Викрито поліцейських прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура