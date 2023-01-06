Ще одну експосадовицю банку «Аркада» підозрюють у розтраті коштів – збитки на суму понад ₴4,5 млн.

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру ще одному колишньому посадовцю банку «АРКАДА» у розтраті коштів Фондів фінансування будівництва (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що у період 2017-2018 років начальник відділу з обслуговування довірителів АТ АКБ «АРКАДА» у змові з керівництвом банку та забудовниками формально впровадили акцію «Разом дешевше». Підозрювана залучила кошти підставної особи на придбання 15 квартир у житлових комплексах «Еврика» та «Патріотика» за заниженою вартістю.

Надалі під приводом невиконання підставним довірителем умов акційної програми, підставній особі поверталися кошти за придбані квартири, однак вже за їх ринковою (поточною) вартістю.

Вказаними діями добросовісним довірителям Фондів фінансування будівництва ЖК «Еврика» та «Патріотика» завдано збитків на суму понад 4, 5 млн гривень.

На даний час до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в межах даного кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру у розтраті 11, 5 млн грн ще двом екс-посадовцям банку – заступнику директора та начальнику управління Головного департаменту по залученню коштів АТ АКБ «АРКАДА».

Досудове розслідування здійснюється за оперативного супроводження УСР у м. Києві ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура