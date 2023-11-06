Ще одну колаборантку з Луганщини засуджено до 8 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Щастинської окружної прокуратури Луганської області місцеву жительку визнано винною у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Її засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також на 15 років позбавлено права обіймати посади в органах влади.

Прокурори в суді довели, що головний спеціаліст одного з відділів Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області в березні 2022 року добровільно обійняла посаду «виконуючого обов’язки начальника» так званої «Державної установи лнр ‒ Управління Пенсійного фонду лнр в Станично-Луганському районі».

Засуджена сприяла реалізації окупаційної політики з питань пенсійного забезпечення громадян і нарахування та виплат пенсій на захопленій території регіону.

Крім того, закликала до співпраці з владою псевдореспубліки місцевих мешканців.

Ухвалення вироку здійснювалося в порядку спеціального судового провадження.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Щастинської окружної прокуратури)