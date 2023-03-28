Ще один фігурант справи про рекордний хабар для НАБУ і САП пішов на угоду

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості щодо ексменеджера компанії Burisma Андрія Кічі.

Про це стало відомо від прессслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про бажання укласти угоду і визнати вину напередодні у засіданні повідомив адвокат обвинуваченого Кічі. Суд оголошував перерву, щоб прокурор подав матеріали угоди, і взявся розглядати її того дня. Засідання щодо угоди проходило в закритому засіданні.

Суд визнав колишнього менеджера компанії Burisma Group винуватим у пособництві в наданні неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб (ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК).

Кіічі призначено 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком один рік.

За умовами угоди, Кіча зобов’язався співпрацювати зі стороною обвинувачення, а також протягом 5 днів після затвердження угоди внести 100 мільйонів гривень на спецрахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв’язку та Міністерства цифрової трансформації – «Армія дронів».

12 червня 2020-го Кічу, а також тодішнього першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в місті Києві Миколу Ільяшенка і ексспівробітницю податкової Олену Мазурову затримали на спробі надання 5 млн доларів керівництву антикорупційних органів. Гроші призначалися за закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології часів президента Януковича – Миколи Злочевського.

У 2021 році угоду про винзнання винуватості уклала Мазурова, отримавши умовне покарання, але не сплачуючи внеску на користь армії або штрафу. Тоді Кіча та Ільяшенко негативно поставилися до угоди, адже Мазурова погодилася свідчити проти них у суді.

Протягом п‘яти останніх засідань у ВАКС тривав допит заявника у справі Євгена Шевченка. 27 березня очікувалося прибуття свідка Мазуровоі, яка не прийшла посилаючись на стан здоров‘я. І натомість стало відомо про бажання обвинуваченого Кічі укласти угоду про визнання винуватості. На лаві підсудних у цій справі залишається тільки Ільяшенко, який наразі свою вину заперечує. // Судовий репортер