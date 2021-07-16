Що вони собі нарозслідували: хабарник з ГПУ називав ревізорів «любовницами» і жалівся, що не був основним в цьому «оркестрі»

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 12 липня.

Обвинувачений у суді вину свою не визнав. Вважає себе постраждалим від шахрайських та провокативних дій заявника. Також пояснив, що все було «зіграно» так, щоб його зробити винуватим у всіх діях, які вчиняли інші особи. Відповідати на запитання учасників справи та суду відмовився.

У тексті рішення наведено діалоги, зафіксовані негласними слідчими розшуковими діями. Записано розмови між Нагалевським і співробітником Рахункової палати, який мав стати посередником для передачі хабара в Держаудитслужбу.

Наприклад, 28 листопада 2016 року відбувся телефонний дзвінок такого змiсту:

Свідок: Добрый день.

Обвинувачений: Доброго дня. Ну, в понедiлок кораблi в плавания не йдуть, на завтра, если все будет нормально, хорошо?

Свідок: Хорошо . Как скажете да.

Обвинувачений: Как мои любовницы? Там вопрос нормальный?

Свідок: Нормально все, ждут, когда вы обратите внимание на них.

Обвинувачений: (смiється) Я понял.

Свідок: Вы скажите 1-го числа каков порядок действий?

Обвинувачений: Что?

Свідок: 1-го числа у вас какое-то торжественное мероприятие будет или нет? (1 грудня — День працівника прокуратури — ред.)

Обвинувачений: Нет, у нас будет 30-го, вроде бы?

Свідок: А, 30-го?

Обвинувачений: 30-го, да.

Свідок: То, когда к вам можно 1-го будет зайти?

Обвинувачений: Ну, выйдем на связь, ну, завтра встретимся.

Свідок: Договорились, есть, до завтра.

Обвинувачений: Берегите семью.

30 листопада 2016 року відбулася чергова телефонна розмова.

Обвинувачений: Я слухаю?

Свідок: Ну, как бы, лед тронулся. Девочки готовы.

Обвинувачений: Да.

Свідок: Да. Вернее, мальчик готов и за девочек тоже.

На допиті в суді свідок пояснив, що так обвинувачений називав ревізорів.

Вранці 1 грудня Нагалевський поклав у папку співрозмовнику згорток із 5000 доларів. Це сталося в машині Нагалевського у присутності сторонньої особи — начебто сина чиновника ГПУ. Свідок сказав, що не очікував такого. Під час зустрічей Нагалевський називав якісь цифри, але свідок думав, що це були емоції, бо раніше співрозмовник не давав йому зрозуміти, що планує через нього щось передавати.

Тому свідок точно не знав, що поклав йому Нагалевський, а в присутності іншої особи розгубився і не наважився запитати. Весь день у папку не дивився і думав, що робити. Зрештою, свідок вирішив звернутися до НАБУ, розуміючи, що інакше стане співучасником злочину.

Виявилося, що до моменту звернення свідка до НАБУ детективи вже проводили негласні слідчі розшукові дії щодо Нагалевського в іншій справі — щодо можливої розтрати коштів на держзакупівлях ГПУ. Тобто розмови зі свідком вже фіксувалися. Потім детективи отримали дозвіл на використання цих НСРД у справі про хабар.

Після передачі грошей Нагалевський не помітив змін у поведінці ревізорів і через п’ять днів вирішив забрати гроші назад, що повідомив при зустрічі зі свідком 6 грудня.

Свідок: Что, беда у Вас?

Обвинувачений: Да.

Свідок: Совсем?

Обвинувачений: Да.

Свідок: … Продлили Вам проверку.

Обвинувачений: Я знаю.

Свідок: Еще дней на пять.

Обвинувачений: Продлили … ну обступили з ycix сторон. Ну по … по дєньгам отбой.

Свідок: То есть?

Обвинувачений: Не надо ничего. Ооо … там я уже бачу, що нiчого, все одно, нiчого не робиться.

Свідок: Не, ну почему? Я ж подходил спрашивал. Они говорят что конкретно Вы ходите, чтоб там написать?

Обвинувачений: … Отбой, отбой, потому что там уже я бачу, шо ну ничегo вообще … настільки жостко з ycix сторон обступили.

Свідок: Нее…они жестко обступили, Вы имеете ввиду барышни? А как барышням не обступить? Их же ж там, блин, шпиняют.

Обвинувачений: Я знаю…знаю. Отбой. Отбой , отбой … шо вже буде, то буде ..

Свідок: А как я тогда объясню людям.. скажу что …

Обвинувачений: Ну так и объясняйте, что … Потому шо, потому шо подивилися мои коллеги.. ну нема ніяких двіженій нічого …

Свідок: Ну а…

Обвинувачений: Шо вже буде, те буде.

Свідок: … Я ж смотрите как, я ж не могу тоже залезть в голову этим любовницам.. девочкам, мальчикам этим вот. Я слышу то, что говорит человек, что их же тоже ж прессуют не по-детски. Их же там тоже рассказывают, что девочки, вы ж там …

Обвинувачений: Я.. я просто вже прощупав все каналы прощупав, інформация в мене єсть … ну нормальная iнформація, о … отбой. Так и скажите.

Свідок: Так у Вас какая-то информация есть, чтобы решить вопрос? Или что?

Обвинувачений: Нуу … пока нет, но вроде выходим.

Свідок: А, то есть у Вас есть вариант?

Обвинувачений: На конкретных людей … ну на самых высоких.

Свідок: В аудиторской службе? В аудиторской службе или где?

Обвинувачений: Неее …

Свідок: У Вас где-то тут? Ааа … не ну если у Вас там еще какие-то варианты есть …

Обвинувачений: Не, отбой … отбой … шо буде, я говорю, потому шо, я побачив, ну я Вам дзвонив … они зараз по всiм направлєніям … по всiм направлєніям …

Свідок: Так а в чем у Вас там беда? Шо у Вас там … я слышал, мне рассказывают, что у Вас там обмеры какие-то фигачат, у вас какие-то дох***ща, блин …. ничего не готово, они сами эти девочки в шоке ходят.

Обвинувачений: Не, не. Они не в шоке, вони … и туда, и туда …

Свідок: … А как теперь я буду объяснять, шо типа … все .. ? К нему другие кто-то прийти должны, вы скажите или как?

Обвинувачений: Ну … скажите, прямо скажите отказались и все.

Свідок: А.

Обвинувачений: А там уже як хочуть, так i роблять.

…

Свідок: Да … и они вот лежат в нужном месте, я их никому. Если надо, cкaжете я их этим отдам, не скажете – верну Вам, то есть Вы как скажете.

Обвинувачений: Если, честно говоря, вроде вышли на Администрацию (на Адміністрацію президента — ред.)

Свідок: На Администрацию даже вышли? Них***на себе у вас там контакты.. Ради вот этой х… вопросов даже туда вот вышли?

Обвинувачений: Нє, а шо робить? Побачили що тут … оці баришні обступили з ycix сторон..

Свідок: Их еб***ат, извините за мой французский

Обвнувачений: Нє, так і є …я знаю.

9 грудня свідок зустрівся з обвинуваченим і віддав гроші, сидячи в машині, та попросив перерахувати, щоб не було претензій.Поки чиновник ГПУ рахує долари свідок докоряє йому, навіщо він у це вляпався.

Свідок: Я просто единственное, понять Вас не могу. Вы ж такой взрослый человек, нах***а Вам вот эти фуфловые фирмы? Там на сколько я узнал … девочки ж ходили туда на встречки … фирм же нет! По директорам же уголовные дела возбуждены. На***ен оно вот это вам … блин.

Обвинувачений: (специфiчний звук перерахунку грошей). Так, все нормально. Значит…

Свідок: Правильно?

Обвинувачений: Правильно, правильно..

Свідок: Ну столько, сколько Вы мне давали, да?

Обвинуваченй: Да, да …

Свідок : Вас понял … чтоб не было … разговоров потом у Вас ко мне.

Обвинувачений: Если б я был основным музыкантом, так это совсем … ну Вы ж поняли.

Свідок: Ну так а че Вы этого второго дирижера та не притащите за … ну блин ну я понимаю, что у вас там блин, заставляли эту хе***ю писать.

Обвинувачений: Ну дирижера уже начали подтягивать конкретно… уже начали притягивать… я ж говорю… потому что поставили его перед фактом. Дирижер всім позас***кав глаза, что я всі питання закрою, закрою, закрою. О, а вместе с тем оно тянулось уже давно можно было закрыть, если на то пошло.

Забравши гроші назад, Нагалевський був затриманий.

Нагалевського визнали винним у замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі (ч.1 ст.369 ККУ). Початково прокуратура звинувачувала його в замаху на передачу хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище (ч.4 ст.368 ККУ). Але суд пом’якшив кваліфікацію.

Судді встановили, що планувався хабар не тільки для в.о. першого заступника Держаудитслужби, який є службовою особою, що займає особливо відповідальне становище. Йшлося про замах на надання неправомірної вигоди альтернативно трьом особам: в.о. першому заступнику Держаудиту і двом аудиторам. При замаху з альтернативним умислом дії винуватого слід кваліфікувати за найлегшим із наслідків, – закінчений замах на надання неправомірної вигоди службовій особі.

У 2016 році НАБУ перевіряло обставини можливої розтрати бюджетних коштів службовцями ГПУ через укладання договорів про поставку товарів, надання послуг з технічного обслуговування електромереж, промивки системи опалення, систем каналізації, водопостачання та водовідведення та ін.

Державній аудиторській службі доручили провести виїзну ревізію в Генпрокуратурі.

Начальник відділу ГПУ Нагалевський був відповідальний за організацію і прийом робіт, які перевірялися, усвідомлював можливі негативні наслідки для себе. А тому нібито вирішив передати хабар посадовцю аудиторської служби.

Працівник ГПУ зателефонував до свого знайомого — завідувача сектору контролю з питань боротьби з корупцією Рахункової палати України — та домовився із ним про зустріч. Під час зустрічі він розповів про перевірку і сказав, що що за позитивне вирішення проблеми готовий надати виконувачу обов’язків першого заступника голови Державної аудиторської служби чи іншим особам, які проводили Ревізію, неправомірну вигоду в сумі від 5 до 10 тисяч доларів.

Обвинувачений звернувся за посередницькою допомогою до співробітника Рахункової палати, тому що тодішній замкерівника Держаудиту раніше працював у цій структурі і чоловіки були знайомі.

Щодо зловживань на держзакупівлях ГПУ, то детективи завершили розслідування і в листопаді минулого року скерували цю справу до Вищого антикорупційного суду.

У цій справі є тільки один обвинувачений – також Аполлінарій Нагалевський. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

За такий злочин ексчиновнику загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.