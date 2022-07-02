Щоб помститися сусідці покидьок жорстоко убив собаку та п’ятьох цуценят

Вчора до поліції звернулася жителька Тарутинської громади і повідомила, що хтось жорстоко вбив її домашніх улюбленців. Вже за кілька годин правоохоронці встановили причетну до злочину особу – 19-річного односельця потерпілої.

Як з’ясували поліцейські, напередодні молодий чоловік просив жінку позичити йому гроші, а почувши відмову, спланував помсту. Вночі зловмисник прийшов до обійстя потерпілої, і, впевнившись, що господині немає вдома, перестрибнув через паркан, знайшов у дворі сокиру і вбив нею собаку, а потім заздалегідь підготовленою будівельною пилкою і п’ятьох її цуценят.

«Знаряддя злочину поліцейські вилучили, а тіла тварин направили на експертизу. Правопорушник скоєне не заперечував, — прокоментувала начальниця відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Олена Узун-Куртогло. – Молодикові інкримінують жорстоке поводження, вчинене з особливою жорстокістю щодо двох і більше тварин за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі».

Шановні громадяни, тварини – як домашні, так і безпритульні – знаходяться під захистом держави, і ніхто не має права жорстоко поводитися з ними. Відповідальність за подібні дії прописана одразу у двох кодексах – адміністративному і кримінальному. Якщо ви стали свідками чи маєте будь-яку інформацію про такі злочини, одразу повідомляйте на спецлінію «102».

Відділення поліції № 2

Болградський районний відділ

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