Щоб повернути жінку, житель Хмельниччини шантажував її відеоматеріалами інтимного характеру

Кам’янець-Подільською окружною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 48-річного місцевого мешканця за фактами виготовлення та поширення відео порнографічного характеру (ч. 2, 3 ст. 301 КК України).

Слідством встановлено, що ще під час шлюбу чоловік знімав інтимне відео.

А коли дружина вирішила розірвати стосунки, погрожував розіслати його рідним та знайомим.

Жінка все ж таки не піддалась на провокації та припинила відносини, а він з помсти поширив відеозапис серед рідних.

Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Кам’янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури