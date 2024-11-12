Щомісячні побори за незаконне надання в оренду приміщення лікарні для ритуальних послуг – на Тернопільщині викрито головного лікаря та підприємицю

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику однієї з обласних клінічних лікарень та підприємиці за фактами одержання неправомірної вигоди та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369 КК України).

За даними слідства, головний лікар обласної лікарні, який понад 20 років перебуває на посаді, без документального оформлення передав в оренду частину приміщень, очолюваного ним медичного закладу, фізичній особі-підприємцю. Ці приміщення вона використовувала для надання ритуальних послуг та отримувала прибутки.

За такі «послуги» підприємиця щомісячно сплачувала головному лікарю в якості відкату 40 тис грн.

Правоохоронці викрили посадовця лікарні і підприємицю під час отримання та надання чергового траншу неправомірної вигоди.

Наразі задокументовано п’ять епізодів злочинної діяльності на загальну суму 200 тис грн.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Нацполіції України за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора