Щороку 200 тисяч українців помирають від псевдоліків, які «чорні фармацевти» доставляють з Росії

Зверніть увагу! Видання Zaxid.net оприлюднило інформацію, що контрабандистом виявився 39-річний скандальний активіст з Яворова Юрій Кенцало. Саме він намагався провезти в Україну нарковмісні таблетки.

Деякі дослідники цієї сфери переконують, що ринок «чорної фармацевтики» дуже рентабельний. Інколи вона може сягати 2 000%.

Схема постачання ліків з Росії

Попри заборону, купити сумнівні ліки в Україні дуже просто. Більшість контрабандних ліків – незареєстрованих та навіть підроблених таки потрапляє в аптеки. Про точні обсяги медичного фальсифікату можна лише здогадуватися.

Дещо організатори злочинних схем доставляють з Росії. Так, у серпні 2021 року в пункті пропуску «Бачівськ» зупинили фуру. Після поглибленого огляду у вантажівці виявили велику партію фальсифікованих медпрепаратів з упаковками та інструкціями.

За справу взялися слідчі одразу кількох відомств. «Ниточки» привели їх до Києва, де й знайшли головних фігурантів схеми. Вони отримували контрабандні ліки та розподіляли в аптеки для продажу.