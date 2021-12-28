Шість членів злочинної групи заробили 1,2 мільйона євро на схемі продажу дітей іноземцям

До складу групи входили двоє організаторів — засновників приватної клініки. Зловмисники вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі так званого «сурогатного материнства».

Народжувати немовлят жінки виїжджали до Чеської Республіки. Водночас у жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство, натомість вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою. У свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець. У подальшому «сурогатних матерів» примушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.

За свої послуги організатори злочинної групи отримували 50-70 тисяч євро. Наразі встановлено, що за три роки злочинної діяльності організатори отримали від продажу немовлят понад 1,2 мільйона євро.

Поліцейські задокументували весь ланцюг кримінальної діяльності. Викрили зловмисників співробітники Головного слідчого управління Нацполіції спільно з працівниками Департаменту міграційної поліції та оперативними підрозділами поліції Києва та Харківщини. Процесуальне керівництво здійснювали працівники Офісу Генерального прокурора. Крім того, участь у спецоперації брали працівники міжнародної слідчої групи, до складу якої увійшли чеські та шведські колеги.

Наразі проведено 20 санкціонованих обшуків у клініці та за місцями мешкання фігурантів. Правоохоронці вилучили документи та печатки медичних закладів, а також автомобілі преміум-класу.

Шістьом фігурантам уже оголошено про підозри у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією належного їм майна або без такої.

Судом вирішуватиметься питання про обрання запобіжних заходів членам організованої групи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 50 мільйонів гривень кожному.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліцейські повідомили про підозру членам ОЗГ за організацію торгівлі дітьми під виглядом сурогатного материнства.

Управління комунікації Національної поліції України