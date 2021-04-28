Шість років в’язниці з конфіскацією майна отримала «закладниця» наркотиків 

За підтримання публічного обвинувачення Салтівської окружної прокуратури м. Харкова Московський районний суд м. Харкова визнав винною 31-річну жінку у вчиненні злочинів, передбачених (ч. 2 ст. 307 КК України), а саме незаконний збут наркотичних засобів та призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як розповів керівник місцевої прокуратури Руслан Скуратович, у липні 2020 року було затримано харків’янку, яка заробляла на тому, що розкладала згортки з наркотиками на території Московського району м. Харкова, а інформацію надсилала покупцям через мережу інтернет.

20 квітня 2021 року Московським районним судом м. Харкова вказану жінку визнано винною у вчиненні 10 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області.

Довідково: Рішення суду першої інстанції набере законної сили після сплину строків на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури