Шкода державі майже на ₴600 тис. — викрито ОЗГ на чолі з головою однієї з селищних рад у передмісті Харкова

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру голові однієї з селищних рад Харківської області за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) та за фактом службового підроблення, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України), а також директору ТОВ у пособництві вчиненню вказаних злочинів (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

До складу організованої групи увійшли двоє чоловіків, які займаються будівельним бізнесом, під керуванням голови однієї з селищних рад Харківського області, розташованої поблизу Харкова.

За даними слідства, їх злочинний план полягав у заволодінні бюджетними коштами під час капітального ремонту нежитлової будівлі у Харківському районі. З 2018 по 2019 рік зловмисники вносили до офіційних документів недостовірні відомості про роботи, які фактично не виконувались.

У результаті злочинної діяльності зловмисників державі завдано матеріальну шкоду на суму майже 600 тис. гривень.

Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності третього члена організованої групи.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура