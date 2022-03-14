Шкода довкіллю на півмільйона гривень – мешканця Одещини судитимуть за забруднення земель нафтопродуктами

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Прокурори Суворовської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Одещини за фактом забруднення земель відходами, шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що спричинило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України).

Прокурори Суворовської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Одещини за фактом забруднення земель відходами, шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що спричинило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України).

Слідством з’ясовано, що працюючи водієм вантажного автомобіля, чоловік надавав послуги щодо навантаження, розвантаження та перевезення відходів провідному підприємству України з утилізації відходів.

У подальшому обвинувачений був залучений підприємством до противоправної схеми поводження з забруднюючими речовинами на території Одеської області.

Правоохоронцями задокументовано факт зливання водієм речовини, а саме баластних вод зі змістом нафтопродуктів, які були вивезені з території державного морського торгівельного порту, з метою подальшої утилізації.

Однак, чоловік злив небезпечні речовини у непередбаченому для цього місці, на земельній ділянці автобази у Суворовському районі, без проведення їх утилізації, чим було завдано шкоду навколишньому природньому середовищу на понад півмільйона гривень.

В ході досудового розслідування пред’явлений позов про відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали  слідчі ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УКР ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури

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