Шкода на ₴500 тис.: Директору Департаменту комунальної власності м. Києва та його першому заступнику повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру Директору Департаменту комунальної власності м. Києва та його першому заступнику у службовій недбалості та зловживанні службовим становищем, в наслідок якої територіальна громада столиці недоотримала кошти за оренду приміщень у сумі майже 500 тис. гривень (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України).

Встановлено, що у червні 2019 році перший заступник директора Департаменту комунальної власності м. Києва та директор КП «Київжитлоспецексплуатація» уклали з приватним товариством трьохсторонній договір оренди нежитлових приміщень загальною площею 339,0 кв.м. на вулиці Іоанна Павла ІІ в м. Києві. Орендна плата, визначена протоколом засідання конкурсної комісії, становила близько 63 тис. гривень за базовий місяць.

Однак, у подальшому директор Департаменту комунальної власності м. Києва видав наказ, на підставі якого було створено відповідну комісію, яка вже наступного дня склала Акт про зупинення виконання сторонами договору своїх зобов’язань в частині нарахування та сплати орендної плати через неможливість використання орендарем приміщень.

Зазначений акт став підставою для припинення нарахування орендної плати, починаючи з червня 2019 року, тобто з моменту укладання договору оренди майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що складення такого акту не передбачено чинним законодавством, а порядок вирішення спорів в частині придатності об’єкта оренди відноситься до компетенції суду.

Внаслідок несумлінного виконання вищезгаданими посадовцями своїх службових обов’язків щодо забезпечення контролю за виконанням умов укладеного договору, а також звільнення орендаря від орендної плати у спосіб, не передбачений законодавством, територіальній громаді міста Києва завдано шкоди на суму майже 500 тис. грн. у вигляді недоотриманих щомісячних орендних платежів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження ГВ з протидії системним загрозам управління державою УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура