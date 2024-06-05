Шкода на суму понад ₴4 млн. – на Кіровоградщині судитимуть лісників, викритих на незаконних рубках

На Кіровоградщині працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно учасників організованої групи, яка заробляла на незаконній вирубці лісу.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У березні 2023 року майстер лісу одного з лісництв регіону організував незаконну рубку дерев під виглядом санітарної рубки.

Він залучив старшого майстра лісу, лісничого та шістьох цивільних учасників, які безпосередньо рубали, вивозили та продавали деревину, використовуючи підроблені накладні для імітації законності перевезення деревини замовнику.

Лише за п’ять місяців незаконної діяльності ділки зрубали приблизно 1 тис. дерев, чим завдали шкоди на понад 4 млн грн.

Учасники угрупування обвинувачуються у незаконній порубці дерев у лісах, що спричинило тяжкі наслідки та у службовому підробленні (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

ДБР