Школяр, якого побили у Ізяславі, помер у лікарні

14-річний Владислав Гнатюк з Ізяслава помер в рtанімаційному відділені місцевої лікарні, так і не вийшовши з глибокої коми.

Про це повідомив Мирослав Бартощук, який організовував збір коштів на порятунок хлопчика.

“Сьогодні сталося найстрашніше… Сьогодні Владик помер”, – написав чоловік у соцмережі.

Нагадаємо, за інформацією Нацполіції в області, подія сталася 20 лютого близько 23 години в місті Ізяслав поблизу бару «Фанат».

«Попередньо встановлено, що між 14-річним жителем села Клубівка та 19-річним місцевим жителем виник конфлікт, в ході якого старший вдарив неповнолітнього, після чого той упав і вдарився головою об землю», – розповіли у поліції.

Потерпілий ще зміг дістатися додому, де його стан різко погіршився. Хлопчика госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. // times.km.ua