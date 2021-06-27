Школярка з Кривого Рогу заявила, що на випускному її зґвалтував учитель

Учениця з Кривого Рогу розповіла, що днями на шкільному випускному її зґвалтував учитель. У районному відділку поліції дівчині запропонували помиритися з насильником і зіграти з ним весілля, а однокласники звинуватили дівчину в бажанні «хайпанути».

Про це дівчина розповіла виданню «Заборона». Мама дівчинки не залишилася на бенкет на випускному, але класна керівниця запевнила, що простежить за дівчиною. Усі присутні вживали алкоголь, зокрема й потерпіла, а всі батьки та школярі згодом розійшлися територією, де святкували випускний. В один момент, за словами постраждалої, дівчину ззаду обійняв її вчитель хореографії. Дівчина розповіла, що вчитель повів її до гримерки та зачинив двері на ключ, а вона навіть не встигла зорієнтуватися, що сталося. Дівчина погано пригадує, що конкретно відбувалося. Однак каже, що точно пам’ятає факт зґвалтування. «Я навіть не зразу втямила, що це він. Все сталося так швидко — я була п’яна. Все розпливалось, але я розуміла, що ми йдемо на перший поверх по сходах, я постійно спотикалась. Ми заходимо кудись у коридорчик, там чоловічий туалет і якісь гримерні. Він дістає ключі, відкриває гримерну, заводить мене туди, зачиняє двері на ключ (я почула клацання замка), не вмикає світло», — згадує дівчина.

28-річний вчитель викладав хореографію в кількох школах, зокрема у тій, де в одинадцятому класі вчилася потерпіла. Видання пише, що педагог дозволяв собі фамільярність до різних учениць.

Про те, що сталося, дівчина розповіла брату. Мамі сказати боялася, бо вона має проблеми зі здоров’ям, однак згодом розповіла і їй. Брат переконав потерпілу звернутися до правоохоронців. У поліції маму з донькою зустріли хіхіканням, за словами потерпілої. Розмова з правоохоронцями тривала три години. Дівчину детально розпитували, як відбувалося зґвалтування. Постраждала розповіла, що у поліції її слова сприймали так, ніби вона сама хотіла того, що сталося, а також не вірили, що дівчина була незаймана. Слідчий навіть сказав, що «як чоловік його (гвалтівника, — ред.) розуміє». Мама намагалася потрапити в кабінет до доньки, але її не пускали. Згодом до них прийшла соцпрацівниця зі школи. Осуду з боку поліціянтів, каже дівчина, поменшало лише після того, як вони поговорили з гінекологинею після огляду. «Вони вийшли від неї й уперше подивились на мене реально як на жертву. Бо дізналися від лікарки про сліди зґвалтування і травми. До цього ставилися до мене так, ніби це я когось зґвалтувала, а не навпаки. І тільки після гінеколога вони вирішили забрати речовий доказ — білизну зі слідами сперми. Після п’яти годин у відділку», — каже дівчина.

Відтак потерпіла вирішила розказати все однокласницям. Передусім — щоби вони згадали про харасмент вчителя в їхній бік і теж розповіли про це. Але вони сказали, що не вірять і що дівчина просто вирішила «хайпанути».