Шкуродера, який у Києві вбив собаку на очах у дитини, взято під варту

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 31-річному мешканцю Києва у жорстокому поводженні з безпритульною собакою, що призвело до загибелі тварини (ч. 3 ст. 299 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, що живе з співмешканкою та трьома дітьми, привів з вулиці до квартири безпритульну собаку та в цей же день почав виштовхувати її з квартири. Він наносив їй удари, а потім, тримаючи дитину на руках, кинув собаку зі сходів, після чого знову почав бити пса. Внаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів тварина померла. Жорстокі дії чоловіка зафіксували камери спостереження у під’їзді будинку.

Чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Крім того, перевіряється інформація щодо вчинення підозрюваним аналогічних злочинів проти тварин.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводять слідчі Дніпровського управління поліції.

Пресслужба Київської міської прокуратури