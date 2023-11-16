«Шлюбні послуги» за 4500 доларів: в Одесі затримали організаторку «схеми» виїзду за кордон

Послугами «свахи» користувалися чоловіки призовного віку. Вона допомагала знайти їм фіктивну дружину з інвалідністю.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими органами поліції продовжують знешкоджувати злочинні та корупційні схеми, за допомогою яких громадяни отримують фіктивні підстави для виїзду за кордон. Одну з таких «схем» викрили поліцейські Одеської області.

Організувала її мешканка Одеси. Схема незаконного виїзду полягала в тому, що фігурантка підшукувала жінок з інвалідністю та організовувала їх шлюб з чоловіками призовного віку. «Подружжя» разом виїжджали за кордон, згодом жінка поверталася до України, а через деякий час сімейна пара розлучалася. Свої послуги «сваха» отримувала 4500 доларів США, з яких частину «наречений» за її вказівкою віддавав своїй майбутній фіктивній дружині. 15 листопада в Одесі оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі відділу поліції № 1 Одеського райуправління поліції № 1 спільно з працівниками прикордонного загону в Одеській області затримали організаторку оборудки після отримання грошей та передачі свідоцтва про шлюб. Напередодні вони з ухилянтом їздили до Києва, саме там укладалася шлюбна угода.

Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Малиновської окружної прокуратури м. Одеси організаторці схеми та псевдодружині повідомили про підозру.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Проводяться подальші слідчі дії задля встановлення та притягнення усіх учасників оборудки до відповідальності. За незаконне переправлення осіб через державний кордон чинним законодавством передбачена відповідальність позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна – ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України