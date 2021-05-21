«Шлюбний» аферист з Молдови «заробив», перебуваючи в СІЗО, більше мільйона гривень

«Шлюбний» аферист з Молдови, якого у Києві засудили до шести років позбавлення волі, підкупив співробітницю СІЗО і примудрився заробити, перебуваючи під вартою, понад мільйон гривень.

«До речі, в’язнем, який підкупив співробітницю СІЗО, виявився добре відомий нам „шлюбний“ аферист з Молдови. Чоловік, перебуваючи під вартою у СІЗО і маючи (завдяки підкупу посадової особи) нелегальний доступ до мобільного зв’язку, продовжив знайомитися з жінками через Інтернет. Протягом 2019 року шахраєві вдалося обдурити із СІЗО ще п’ятьох і заволодіти їхніми коштами і майном на суму 1 млн 300 тис. гривень», — повідомляє речник Київської міської прокуратури Надія Максимець.

У прокуратурі повідомляють, що співробітниці ДУ «Київський слідчий ізолятор» повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди за створення особливих умов утримання у режимному закладі.

Так, молодший інспектор другої категорії відділу режиму і охорони передавала ув’язненим заборонені речі: спиртні напої, мобільні телефони, зарядні пристрої до них, SIM-карти тощо.

За це протягом 2019 року вона отримувала щомісяця від 6 до 15 тисяч гривень. Всього жінці перерахували 160 тисяч гривень.

Нагадаємо, що «шлюбного» афериста затримали навесні 2018 року. Тоді ж з’ясувалося, що чоловік перебував у міжнародному розшуку після втечі з в’язниці у Молдові. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»