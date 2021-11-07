Шпигували за прикордонниками та переміщували контрабандне куриво – на Буковині припинили чергову повітряну оборудку пачкарів

Прикордонники вкотре виявили осіб, які за допомогою безпілотних літальних апаратів намагалися порушити повітряний простір на українсько-румунському кордоні

Продовжуючи впроваджувати інноваційні підходи щодо захисту економічних інтересів України та недопущення незаконного порушення кордону оперативники Чернівецького загону виявили та затримали ще двох «операторів» дрону.

Зокрема цієї ночі оперативники із залученням спецпризначенців ДОЗОРу та резервів відділу «Красноїльськ» затримали двох осіб без документів. Зі слів затриманих вони є громадяни України.

Чим саме ці чоловіки займалися за п’ять кілометрів до державної межі із літальним апаратом дистанційного керування, наразі встановлюють правоохоронці. Окрім літального апарату на місці злету та посадки БПЛА виявили також два автомобілі Ford Connect та Mitsubishi Pajero.

За результатами попереднього огляду місця події та опитування затриманих «операторів» мультикоптера, правоохоронці не виключають ймовірність того, що чоловіки відстежували пересування прикордонних нарядів та небом переміщували тютюнову продукцію через кордон, на що вказує вантажопідйомність виявленого літального апарату.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Національної поліції в Чернівецькій області.

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Нагадаємо, що 28 жовтня прикордонники Чернівецького загону на кордоні з Румунією виявили півтисячі пачок сигарет без марок акцизного податку, два БПЛА, 33 батареї живлення до них та автомобіль Фольксваген, з якого здійснювався запуск безпілотників та який слугував як «опорний пункт» для втілення оборудки.

Варто додати, що вчора, 6 листопада, в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.204 ККУ, прикордонники та поліцейські провели санкціонований огляд виявленого Фольксвагена та вилучили ноутбук, 2 пульти управління БПЛА, радіостанцію, смартфон та 360 пачок сигарет без марок акцизного податку.

ДПСУ