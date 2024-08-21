Шпигун з Чернівців продавав ворогу дані про критичну інфраструктуру та військові об’єкти

Обвинувачений збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, логістичні та військові об’єкти на Буковині. Отримані дані чоловік продавав агентам рф. Правоохоронці завершили розслідування та направили обвинувальний акт до суду. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

У липні цього року кіберполіцейські Чернівецької області спільно з працівниками відділу кібербезпеки та слідчим відділом обласного Управління СБУ під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури затримали 49-річного буковинця, який добровільно допомагав ворогу.

Обвинувачений познайомився з представником спецслужб рф в одному з месенджерів та погодився на проведення підривної діяльності проти України за винагороду.

Чоловік надавав російським спецслужбам відомості щодо розташування на території Чернівців транспортних залізничних вузлів, військових об’єктів та координат медзакладів, де на лікуванні перебували українські воїни.

Для конспірації зрадник «досліджував» місцевість під виглядом працівника кур’єрської служби.

Правоохоронці з’ясували, що в червні за приблизно чотири тисячі гривень у криптовалюті він надіслав представнику ворожої спецслужби зображення та координати розташування військових об’єктів на території Чернівців.

Також слідчі встановили, що в російських відеочатах зловмисник виправдовував збройну агресію росії проти України і заявляв, що виступає на боці країни-агресора. Крім цього, фігурант висловлював готовність до співпраці з ворогом і виявляв бажання виконувати накази агентів рф.

Кіберполіцейські Чернівецької області зафіксували цифрові докази злочинної діяльності та встановили особу зловмисника. Правоохоронці затримали чоловіка та провели обшук за його місцем проживання. Було вилучено комп’ютерну техніку з доказами злочинної діяльності.

Правоохоронці завершили досудове розслідування за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направлено до суду. За скоєне зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Департамент кіберполіції Національної поліції України