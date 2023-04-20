Штраф у понад чверть мільйона гривень за виготовлення і збут фальсифікованого алкоголю заплатять троє закарпатців

На підставі угоди про визнання винуватості, укладеної з прокурором Закарпатської обласної прокуратури, засуджено трьох членів організованої групи за фактом протиправного придбання, зберігання і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України).

Водночас організатора злочину визнано винним і в незаконному виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв, а також придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті підроблених марок акцизного податку (ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України).

Громадянам призначили покарання у виді штрафу на загальну суму 353 600 грн, а незаконно виготовлені товари та сировина підлягають конфіскації і знищенню за рішенням суду. Зауважимо, що двоє осіб сплатили грошові кошти ще до вступу вироку в законну силу. Йдеться про 127 500 грн та 105 400 грн відповідно. Надходження коштів від третього засудженого очікується.

Нагадаємо, протиправну діяльність закарпатців правоохоронці викрили влітку минулого року. У ході слідства встановили, що організатор злочину налагодив діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікату в підвальному приміщенні будинку в обласному центрі. Готову продукцію маскував під горілку та коньяк відомих торгових марок і клеїв на них підроблені марки акцизного податку. Подальшим транспортуванням і реалізацією фальсифікату покупцям займалися двоє спільників чоловіка, також жителі Ужгорода.

Коли зловмисників викрили «на гарячому», вони саме готували до збуту 600 пляшок фальсифікованого під горілку алкоголю. Тоді ж у їхніх помешканнях і транспортних засобах провели ряд обшуків. Знайшли та вилучили понад вісім сотень пляшок підробленої алкогольної продукції з фейковими акцизними марками, упаковки таких марок, близько 400 л рідини з різким запахом спирту, порожню скляну тару з-під горілки та коньяку з етикетками відомих брендів, різноманітне обладнання для виготовлення фальсифікату.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало ГУ Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ. Вирок ужгородського міськрайонного суду вже набрав законної сили.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури