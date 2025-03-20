Шуфричу продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Народному депутату України Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 травня.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

У Шевченківському районному суді Києва 20 березня розглядали клопотання щодо продовження запобіжного заходу Шуфричу. Прокурори клопотали продовжити запобіжний захід Шуфричу у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Адвокати просили відмовити у цьому клопотанні.

Захисник Шуфрича Валерій Буняк просив будь-який інших запобіжний захід, не повʼязаний з триманням під вартою. Наприклад, домашній арешт.

Шуфрич, який заявив про відсутність злочину в його справі та неправильній кваліфікації подій в обвинувальному акті, просив відмовити у клопотанні прокурорів. Він просив будь-який інший запобіжний захід, щоб була можливість працювати як народний депутат України.

Справи проти Шуфрича

3 вересня в Офісі генпрокурора повідомили, що прокурори ОГПУ скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича і його експомічника В’ячеслава Черепані.

Їх звинувачують у ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України — фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України.

Крім цього, депутатові Шуфричу інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, обвинувачені разом з іншими довіреними депутату особами після тимчасової окупації Криму забезпечили реєстрацію нерухомості — будинку і земельної ділянки в смт Сімеїз за законами РФ. Це майно нардеп придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб.

У 2016 році для охорони майна обвинувачені організували укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням – “ФГУП “Охрана” Росгвардії по Республіці Крим”.

Надалі вони організували передачу та перерахування Росгвардії, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тисячі російських рублів за охорону майна.

Крім того, депутата підозрюють у тому, що він був завербований російською Федеральною службою безпеки (ФСБ) і виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), який у 2014 році виїхав до Москви.

Шуфрич, як каже слідство, систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював тези держави-агресора і проводив підривну діяльність проти України. Він підтримував ідеї проросійської спрямованості подальшого розвитку України.

Обвинувачені перебувають під вартою. Обидва фігуранти звинувачення відкидають. Шуфрич, зокрема, вважає, що державної зради в його діях немає.

4 вересня Печерський райсуд Києва розпочав підготовче засідання у справі.

Хто такий Нестор Шуфрич

Нестор Шуфрич — народний депутат від партії “ОПЗЖ”, діяльність якої остаточно заборонили в Україні у 2022 році. Свою політичну кар’єру Шуфрич почав ще в 1990-х роках. Протягом всієї своєї депутатської діяльності займав проросійську позицію.

Шуфрич був депутатом шести скликань Верховної ради. Спершу Шуфрич був членом Соціал-демократичної партії України. З 2006 по 2007 рік, коли уряд очолював Віктор Янукович, Шуфрич був міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Потім увійшов до Ради 6-го скликання в складі “Партії регіонів”. З посади міністра його звільнили і призначили за указом тодішнього президента Януковича заступником секретаря РНБО. Нестор Шуфрич перебував у “Партії регіонів” аж до моменту її розпаду, а після 2014 року став народним депутатом 8-го скликання від “Опозиційного блоку”. У Раду 9-го скликання увійшов як член проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука і очолював парламентський комітет з питань свободи слова.

Чим відомий у політиці

У червні 2013-го Нестор Шуфрич підписався під зверненням депутатів від “Партії регіонів” і Комуністичної партії до польського Сейму з проханням “визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів”. Тоді перший президент України Леонід Кравчук назвав це національною зрадою.

За президентства Януковича Шуфрич у відповідь на Євромайдан 16 січня 2014-го віддав свій голос за “Закони про диктатуру”. Після втечі Януковича Шуфрич вступив у нову політичну партію і продовжив займати не проукраїнську позицію.

У січні 2018 року Нестор Шуфрич був одним із тих, хто голосував проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. У своїх виступах нардеп неодноразово заперечував російсько-українську війну, що триває з 2014 року, а бойові дії на сході України називав “війною між українцями”.

4 березня 2022 року Шуфрича затримала територіальна оборона Києва, через те, що він робив селфі на блокпосту. Шуфрич тоді заявив, що це було для підтвердження того, що він залишається у столиці, попри бойові дії на її околицях.