Шукали жертв у додатках для знайомств – у Києві розбоєм займалися 17-річний хлопець та двоє старших спільників

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 17-річному юнаку та двом молодикам 18 та 21 року, які вчинили розбійний напад на чоловіка.

Встановлено, що 17-річний хлопець під вигаданим ім’ям зареєструвався на одному з каналів знайомств в додатку «Telegram». Там він познайомився з 28-річним чоловіком та одразу погодився прийти до нього додому з метою наживи. Тож щойно хлопець прийшов до квартири нового знайомого, він впустив туди й двох своїх спільників.

У квартирі нападники зв’язали власника житла та побили, вимагаючи надати доступ до банківських карток. Після цього вони перерахували собі його гроші, забрали золоті прикраси та документи на квартиру.

На даний час їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 та ч. 1 ст. 357 КК України, а саме у розбої, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану та у викраденні документів.

Пресслужба Київської міської прокуратури